Sie können einfach nicht die Finger voneinander lassen! Seit Ende vergangenen Jahres schweben Loris Karius (25) und Sophia Thomalla (29) auf Wolke sieben – und daran lassen sie die ganze Welt nur zu gern teilhaben. Regelmäßig veröffentlichen der Profi-Torwart und die Schauspielerin niedliche Schnappschüsse von sich auf ihren Social-Media-Kanälen. Nun bewies der Beşiktaş Istanbul-Star mit einem neuen Knutsch-Pic, wie verliebt die zwei noch immer sind!

Das Paar ließ sich gerade am Strand in Miami die Sonne auf die Haut scheinen. Zeit für liebevolle Gesten fanden die Turteltauben natürlich trotzdem. Auf seinem neuen Instagram-Foto sitzen Loris und Sophia sich gegenüber und drücken sich gegenseitig einen liebevollen Schmatzer auf den Mund. Damit seine Liebste sich ja nicht wegdreht, hält er sie sanft am Kinn fest. Dieser Anblick bedarf offenbar keines Wortes – der 25-Jährige ließ die Aufnahme unkommentiert.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Tattoo-Liebhaberin ein ähnliches Kuss-Foto hochgeladen. Dort hatten die Fans allerdings Probleme gehabt, Sophia und Loris auseinanderzuhalten: Seine langen Haare wehten durch den Wind so wild herum, dass sie die Gesichter der beiden verdeckten: "Ist Loris links oder rechts", amüsierte sich ein User beispielsweise. Der Blondschopf hat offenbar selbst gemerkt, dass offene Haare beim Knutschen stören: Für das neue Pic hatte er seine Mähne zusammengebunden.

Instagram / loriskarius Loris Karius und Sophia Thomalla

MEGA Loris Karius und Sophia Thomalla in Miami

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Loris Karius im Mai 2019

