Erwartet TV-Fans hierzulande ein ähnliches Kostümspektakel wie in den USA? Mit "The Masked Singer" startet am Donnerstag ein Format, das in den Vereinigten Staaten sehr erfolgreich angelaufen ist: Stars aus allen Bereichen des Showbusiness hüllen sich in aufwendige Verkleidungen und müssen vor einer Promi-Jury, die hierzulande aus Ruth Moschner (43), Collien Ulmen-Fernandes (37) und Max Giesinger (30) bestehen wird, allein am Gesang erkannt werden. Die US-Version legte mit fantasievollen Kostümierungen schon ordentlich vor – wie wohl die deutsche Ausgabe nachziehen wird?

Bei den US-Outfits trafen Flora, Fauna und Fantasie aufeinander! So trat Rumer Willis (30) stimmgewaltig als goldglänzende Löwin auf, Gladys Knight (75) wurde zur futuristischen Biene und Tori Spelling (46) rockte die Bühne als Einhorn. *NSYNC-Star Joey Fatone (42) steckte in einem Hasenkostüm, Showsieger T-Pain (33) begeisterte als wuscheliges Monster und La Toya Jackson (63) zeigte sich in Alien-Montur. Dazu gab es einen Pfau (Donny Osmond), ein Nilpferd (Antonio Brown), einen Hirsch (Terry Bradshaw) und einen Raben (Ricki Lake) zu bewundern – mit Tommy Chong als Ananas war sogar exotisches Obst im Format vertreten.

Dabei durften die Promis sich ihre Looks selbst aussuchen, erzählte US-Schauspielerin Margaret Cho (50). Sie selbst hatte sich gegen den Außerirdischen und für eine tierische Hülle entschieden. "Ich habe den Pudel genommen, weil ich ein Hundeliebhaber bin und ich dachte, das könnte echt lustig werden. Und ich fand es toll, wie verrückt roboterhaft der Hund war", erklärte sie E! News. Glaubt ihr, die deutschen Promis werden sich ähnlich ausgefallen zeigen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Leon Bennett/Getty Images, Amy Sussman/Getty Images Joey Fatone und sein "The Masked Singer"-Kostüm

Getty Images T-Pain (r., im Monster-Kostüm) mit Jamie Foxx bei den iHeartRadio Music Awards 2019

ActionPress/Fox Broadcasting Co./Hollywood Picture Press/face to face Terry Bradshaw als The Deer in "The Masked Singer" 2019

ActionPress/Fox Broadcasting Co./Hollywood Picture Press/face to face Rumer Willis bei "The Masked Singer", 2019

ActionPress/Fox Broadcasting Co./Hollywood Picture Press/face to face Gladys Knight als The Bee in "The Masked Singer" 2019

ActionPress/Fox Broadcasting Co./Hollywood Picture Press/face to face Tori Spelling als The Unicorn bei "The Masked Singer"

ActionPress/Fox Broadcasting Co./Hollywood Picture Press/face to face La Toya Jackson als Alien bei "The Masked Singer"

ActionPress/Fox Broadcasting Co./Hollywood Picture Press/face to face Ricki Lake als The Raven mit "The Masked Singer"-Moderator Nick Cannon

ActionPress/Fox Broadcasting Co./Hollywood Picture Press/face to face Antonio Brown und Nick Cannon bei "The Masked Singer"

ActionPress/Fox Broadcasting Co./Hollywood Picture Press/face to face Tommy Chong und Nick Cannon in "The Masked Singer"

ActionPress/Fox Broadcasting Co./Hollywood Picture Press/face to face Donny Osmond und Nick Cannon in "The Masked Singer" 2019



