Wie viele andere Königshäuser nutzt auch die britische Königsfamilie ihren Einfluss unter anderem, um Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen. Herzogin Kate (37) konzentriert sich bei ihrer Wohltätigkeitsarbeit hauptsächlich auf Themen rund um Kleinkinder, Sucht und Kunst. Zuletzt stellte sie das Gartenprojekt "Back To Nature" auf die Beine, um die Vorteile der Natur für das geistige und körperliche Wohlbefinden zu verdeutlichen. Jetzt hat die Dreifachmutter eine weitere Schirmherrschaft übernommen, die ihr ganz besonders am Herzen liegen dürfte!

Nach 67 Jahren als Schirmherrin der Royal Photographic Society hat Queen Elizabeth II. (93) diesen Titel nun an Herzogin Kate übergeben, wie der Mirror berichtet. Die Übernahme der Schirmherrschaft dürfte für die ehemalige Kunstgeschichte-Studentin eine besonders große Ehre sein. Schließlich ist ihre Leidenschaft für die Fotografie hinlänglich bekannt. So nahm die talentierte 37-Jährige für viele offiziell veröffentlichte Fotos ihrer Kinder die Kamera selbst in die Hand. Zuletzt begeisterte sie mit Schnappschüssen ihres jüngsten Sohnes Prinz Louis zu dessen erstem Geburtstag.

Um ihre neue Rolle zu feiern, besuchte Kate im Südwesten Londons einen Foto-Workshop. Sie schloss sich einer Gruppe von Jugendlichen an, um die Grundlagen in Sachen Licht, Farbe und Porträts zu erlernen. Organisiert wurde das Event von "Action for Children", eine ebenfalls von der Herzogin unterstützte Charity. Ihre Begeisterung für die Fotografie teilt Kate übrigens mit ihrem Schwager Prinz Harry (34), der zum "Earth Day" eine Reihe seiner Fotos auf dem Instagram-Account von sich und Herzogin Meghan (37) teilte.

Getty Images Queen Elizabeth II. mit Herzogin Kate und Prinz William im Mai 2019

Splash News Herzogin Kate bei ihrer Ankunft beim Fotografie-Workshop im Juni 2019

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William am 25. April 2019 in London

