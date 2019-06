Heiß, heißer, Lilly Becker (43)! In den vergangenen Monaten ist die Niederländerin immer wieder in die Schlagzeilen geraten, weil ihre bevorstehende Scheidung von Boris Becker (51) großes mediales Interesse auf sich zog. Nach neun Jahren Ehe hatten sich die einstige Global Gladiators-Teilnehmerin und die Tennis-Legende getrennt. Jetzt macht der brünette Lockenkopf mit ganz anderen Aktionen auf sich aufmerksam: Während in Deutschland zurzeit hitzige Temperaturen herrschen, sorgte Lilly in England mit einer kleinen Tanzeinlage für frischen Wind!

Am Dienstagabend versammelte sich alles, was im Vereinigten Königreich Rang und Namen hat, auf der Serpentine Summer Party 2019 in London. Die Sommersause ließ sich auch die 43-Jährige nicht entgehen – und ließ absolut nichts anbrennen! Als einige der Partygäste die Veranstaltung bereits verließen, machte Lilly draußen, vor dem Ort des Geschehens, noch einmal mächtig Stimmung. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie sie ausgelassen an einem Auto twerkt und dabei ganz offensichtlich gute Laune verbreitet.

Die Twerk-Moves, die maßgeblich von Sängerin Miley Cyrus (26) geprägt wurden, erregten eine Menge Aufmerksamkeit. Schnell versammelte sich eine neugierige Menschentraube um Beauty. Lilly, die in ein rosa Rüschenkleid geschlüpft war, ließ sich davon keinesfalls beirren.

Schürmann, Sascha/ActionPress Lilly Becker bei der "Promi-Darts-WM 2019"

Splash News Lilly Becker bei der Serpentine Summer Party 2019

AEDT/WENN.com Lilly Becker bei der Store-Eröffnung des Unternehmens IQOS im Mai 2019

