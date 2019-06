Freuen sich die Fans etwa mehr auf die Neuauflage von Big Brother statt auf die VIP-Version? Vor Kurzem gab der Sender RTL II bekannt, dass Promi Big Brother bereits am 9. August an den Start gehen wird. Noch überraschender ist allerdings die nun verbreitete Nachricht, dass die Normalo-Version 2020 ihre Rückkehr feiern soll. Doch wie sieht es bei den Fans aus: Was interessiert sie mehr – "Promi Big Brother" oder "Big Brother"?

Im Netz scheinen aktuell die Herzen der Zuschauer mehr für das Revival der Originalsendung zu schlagen. Unter einem Facebook-Post der "Promi Big Brother"-Seite erklärten die User einstimmig: "Freue mich auf die normale Staffel im Frühjahr 2020." Obwohl auch dieses Jahr bei PBB wieder coole Stars und Sternchen zu erwarten sind, scheint die BB-Rückkehr aktuell einfach ein bisschen mehr zu begeistern.

Bevor die Ursprungsversion von "Big Brother" im kommenden Jahr über die Fernsehbildschirme flimmert, steht Reality-TV-Fans nun erst einmal ein Hammer-Sommer bevor! Denn nicht nur "Promi Big Brother" startet Anfang August, am 17. Juli geht auch die neue Bachelorette-Staffel an den Start und nur eine Woche später Das Sommerhaus der Stars.

SAT.1/Marcus Höhn "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen

Guido Ohlenbostel/ActionPress Zlatko, Oliver Geissen, Aleksandra Bechtel, John, Andrea und Jürgen Milski bei "Big Brother"

SAT.1/Willi Weber Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Siegerin 2018

