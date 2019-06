Oonagh ist zurück! Die Sängerin, hinter deren Künstlernamen sich die Ex-GZSZ-Darstellerin Senta Sofia Delliponti (29) verbirgt, brachte ihr letztes Album "Märchen enden gut" 2016 heraus. Fast drei Jahre mussten ihre Fans auf musikalischen Nachschlag warten, aber aus einem schönen Grund: Ende 2017 wurde die gebürtige Wolfsburgerin zum ersten Mal Mutter. Nun ist die Wartezeit für Sentas Anhänger vorbei – die 29-Jährige hat ihre Babypause beendet: Diese Woche veröffentlichte sie endlich wieder einen neuen Song!

"Kuliko jana – Eine neue Zeit" heißt die erste Single, die die Musicaldarstellerin heute ihren Fans präsentiert und damit eine Premiere feiert: Senta alias Oonagh singt in dem Lied nämlich in der Sprache der Suaheli. "Seit langer Zeit begleitet mich der Sound der Welt. Diese musikalische Reise hat mich für mein neues Album mit wundervollen Künstlern aus Afrika zusammen gebracht", erklärte sie ihren Followern auf ihrer Facebook-Seite. Anfang August kommt das dazugehörige Album "Eine neue Zeit" auf den Markt. Ihre Community feiert in den Kommentaren Oonaghs Musik-Comeback: "Toller Sommersong, vielen Dank", steht da unter anderem.

Nicht nur ihre Fans finden den Sound des neuen Liedes toll, sondern auch Sentas Schauspielkolleginnen: "Mein Herz tanzt", kommentierte Janina Uhse (29) auf Instagram, während Iris Mareike Steen (27) ihre Begeisterung mit einem langen "Ja" zum Ausdruck brachte.

