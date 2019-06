Am Donnerstag ging mit The Masked Singer ein neues TV-Format an den Start! Im Rahmen der Musikshow stellen Promis aus den unterschiedlichsten Bereichen ihr Gesangstalent unter Beweis, sind dabei aber komplett kostümiert. Die Jury und die Zuschauer müssen daher fleißig rätseln, welcher Star sich hinter der Maske verstecken könnte. Das musikalische Rätselraten kam beim Publikum schon in der ersten Folge extrem gut an. Tatsächlich war der Auftakt so erfolgreich, dass die Sänger quotentechnisch sogar Let's Dance um Längen schlugen!

Nach Angaben des Branchenblatts DWDL war die erste Folge von "The Masked Singer" der erfolgreichste TV-Start seit The Voice of Germany. Rund 2,19 Millionen Zuschauer verfolgten die Auftritte der verkleideten VIPs vor den Bildschirmen. Beim Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen musste sich selbst "Let's Dance – Die große Profi-Challenge" gegen die maskierten Sänger geschlagen geben. Das Profi-Special der beliebten Tanzshow lief zeitgleich im Fernsehen, erreichte letztendlich aber nur 13,9 Prozent. "The Masked Singer" konnte an dem Abend hingegen stolze 20,7 Prozent für sich verzeichnen.

Insgesamt stehen bei der Musikshow zehn Promis auf der Bühne – ihre Identität wird allerdings erst nach ihrem Ausscheiden aufgeklärt. Lucy Diakovska (43) alias "Der Oktopus" musste ihr Kostüm als Erste ablegen – trotzdem ist die ehemalige No Angles-Sängerin stolz auf ihren Auftritt. "Jeder wird irgendwie enttäuscht sein, wenn er nicht noch ein paar Mal auf der Bühne stehen darf. Ich bin aber nicht enttäuscht von meiner Performance, weil ich mich einfach sehr, sehr wohl gefühlt habe", verriet sie anschließend im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war.

Hollywood Picture Press/face to Nick Cannon bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Lucy Diakovska 2012 in Berlin

Anzeige

Getty Images Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de