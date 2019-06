Zwischen Heidi Klum (46) und Marcel Remus (32) herrscht dicke Luft! Der TV-Markler hat eigentlich einen guten Draht zu den großen Promis: Jedes Jahr lädt der frühere Mieten, kaufen, wohnen-Star Celebrities wie Elle MacPherson (55) oder Andie MacDowell (61) zu seinen Sommerpartys auf Mallorca ein. Doch eine berühmte Dame scheint kein Fan des 32-Jährigen zu sein: das Supermodel. Heidi hat Marcel nun sogar bei Instagram blockiert – aus welchem Grund?

Marcel selbst schildert den Vorfall gegenüber Bild wie folgt: Während des Germany's next Topmodel-Finales Ende Mai, bei dem die Modelmama eine ihrer Kandidatinnen sogar verheiratete, konnte er seinen Spott einfach nicht mehr für sich behalten – und machte sich über die hohe Stimme der Freundin von Tom Kaulitz (29) lustig: "Ich liebe Linda de Mol und Traumhochzeit", schrieb er bei Instagram. Er glaubt, die 46-Jährige habe ihn als Konsequenz für diesen Satz blockiert. Der Immobilien-Fachmann nahm das erneut eher spöttisch auf: "Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Macht das eine Heidi Klum persönlich? Oder vielleicht hat mich auch ihr Tom geblockt …"

Die Anspielung auf ihren Partner lockte anschließend auch Heidi aus der Reserve: Nachdem ihre Block-Aktion durch die Schlagzeilen gegangen war, äußerte sie sich selbst. "Wenn man in einem TV-Interview anfängt, über Tom und mich zu lästern, dann wird man eben blockiert!", machte sie in ihrer Story klar. Damit spielte sie offensichtlich auf ein Interview an, das Marcel im Frühjahr Bunte gegeben hatte: Der Fashion-Liebhaber hatte berichtet, wie Heidi und ihr Verlobter bei der Oscar Party von Elton John (72) wild rumgemacht hätten: "Die haben da ganz schön rumgezüngelt!"

