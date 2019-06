Läuten schon heute Abend die Hochzeitsglocken bei Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29)? Seit wenigen Tagen befinden sich die Turteltauben in Frankreich, wo noch diese Woche ihre zweite und große Trauung stattfinden soll. Während es zuvor Vermutungen gegeben hatte, die Schauspielerin und der Musiker würden sich am Sonntag die ewige Liebe schwören, scheint die Eheschließung schon eher stattzufinden – zumindest wurden bereits die letzten Vorbereitungen getroffen: Joes älterer Bruder Kevin (31) hat offenbar den Anzug des Bräutigams abgeholt!

Startet der Gitarrist damit den Heirats-Countdown? Auf brandneuen Paparazzi-Bildern ist der 31-Jährige nun zu sehen, wie er außerhalb der Hochzeits-Location einen gefüllten Kleidersack der Firma Kleinfeld Bridal trägt. Das Unternehmen ist ein bekannter Brautausstatter in New York, der auch Paare der Sendung "Say Yes To The Dress" einkleidet – gut möglich also, dass es sich bei dem Kleidungsstück um Joes Hochzeitsanzug handelt.

Es sprechen übrigens noch weitere kleine Details dafür, dass sich die Game of Thrones-Beauty und der "Sucker"-Interpret am Samstagabend das Jawort geben: Schließlich hatten die beiden am Freitag bereits ihr Probe-Essen mit Freunden und Familie absolviert – auch Sophies Brautjungfer Maisie Williams (22) ist schon angereist.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Juni 2019

Getty Images Nick, Joe und Kevin Jonas, Musiker

ZUMAPRESS.com / MEGA Joe Jonas und Sophie Turner

