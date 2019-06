Ups! Da hat Kylie Jenner (21) offenbar nicht ganz freiwillig ein Geheimnis gelüftet! Ihre Schwangerschaft mit Stormi Webster (1) im Jahre 2018 konnte die Kosmetikunternehmerin bis nach der Entbindung erfolgreich vor der Öffentlichkeit verbergen: Während ihrer Schwangerschaft waren weder Fotos noch Insider-Informationen durchgedrungen. Aber ist die Katze dieses Mal etwa schon viel früher aus dem Sack? Bei einem Video wollen Fans doch glatt Baby-News herausgehört haben!

Dieser Clip in Khloe Kardashians Instagram-Story sorgt bei Jenner-Fans für reichlich Aufregung: Während Khloe eigentlich nur das Buffet auf ihrer Geburtstagssause abfilmt, hört man im Hintergrund doch glatt eine Frau, die deutlich ruft: "Ich bin schwanger!" Warum ihre Follower dabei sofort an Kylie denken, liegt dabei auf der Hand: Die Stimme hört sich tatsächlich wie die der 21-Jährigen an, wie der archivierte Ausschnitt auf Daily Mail beweist!

Bisher hat sich die Freundin von Rapper Travis Scott (28) zwar nicht zu den Spekulationen rund um eine erneute Schwangerschaft geäußert, fest steht aber eins: Kylie hat ihren Wunsch nach einem zweiten Kind in vergangener Zeit im Netz immer wieder betont! "Lass uns rumvögeln und ein weiteres Baby bekommen", lautete zum Beispiel ihr Geburtstagsgruß an ihren Partner im April!

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Star

Instagram / kyliejenner Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

