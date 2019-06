Am Donnerstag erwartete die Let's Dance-Fans eine ganz besondere Show: Bei "Let's Dance - die große Profi-Challenge" traten reine Profi-Paare gegeneinander an! Am Ende heimsten Ekaterina Leonova (32) und Massimo Sinató (38) den Sieg ein – das Studio-Publikum wählte die Gewinner per Knopfdruck. Kaum zu glauben, dass diese Entscheidung am Schluss von vielen als ungerechnet empfunden wurde. Die Fernsehzuschauer hätten Kathrin Menzinger (30) und Vadim Garbuzov (32) den Triumph gewünscht!

In einer Promiflash-Umfrage äußerten sich stolze 5.297 Leser zu dem Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei 3.060 Stimmen (57,8 Prozent) lieber Kathrin und Vadim an der Spitze gesehen hätten! In ihren Augen seien die beiden einfach unschlagbar gewesen. Dagegen waren "nur" 2.237 Voter (42,2 Prozent) der Meinung, dass Ekat und Massimo zu Recht gewonnen hatten. Aber wie sieht wohl die Siegerin der Herzen die Sache? Kathrin gehört tatsächlich der zweiten Gruppe an!

In ihrer Instagram-Story erklärt die Choreografin: "Es ist nicht ungerecht – das Saalpublikum hat abgestimmt, es ging nicht darum, wer am besten tanzt, sondern einfach um geiles Tanzen von uns allen, im TV, für euch!" Trotzdem freue sich Kathrin ungemein, dass ihr "A Star is Born"-Medley mit Vadim so gut bei den Zuschauern ankam! Da stimmte ihr Parkettpartner im Gespräch mit Promiflash übrigens zu!

TVNOW / Gregorowius Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance – die große Profi-Challenge"

TVNOW / Gregorowius Ekaterina Leonova und Massimo Sinató

