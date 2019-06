Der Hochzeits-Countdown läuft! Nach ihrer Blitz-Hochzeit in Las Vegas wollen Sophie Turner (23) und ihr Liebster Joe Jonas (29) sich nun noch einmal im großen Kreis das Jawort geben. Während zuvor mehrere Medien berichtet hatten, dass ihre zweite Trauung am Sonntag abgehalten würde, scheint die Eheschließung jetzt doch schon am heutigen Samstag stattzufinden – zumindest deuten mehrere Hinweise darauf hin. So oder so steht den 150 Gästen der Game of Thrones-Beauty und des Jonas Brothers-Sängers ein luxuriöses Spektakel bevor: So fürstlich ist Joe und Sophies Hochzeitslocation!

Braut und Bräutigam haben sich für ihren großen Tag ein zauberhaftes Schloss ausgesucht: Das 249 Jahre alte Château de Tourreau, das im südfranzösischen Sarrians nahe Avignon gelegen ist, sorgt für eine königliche Atmosphäre! Laut der offiziellen Facebook-Seite soll es 16 Schlafzimmer haben und auf 6,8 Hektar Land stehen, das unter anderem über mehrere Gärten, Obstplantagen, Bäche, einen Pool und einen Springbrunnen verfügt. Ein Eisenzaun und etliche Bäume sollen den Palast optimal abschirmen und für reichlich Privatsphäre sorgen.

Der Preis für all das hat es in sich: Etwa 4.000 Euro koste es pro Nacht, das gesamte Anwesen zu mieten. Sophie und Joe sind bereits am Donnerstag angereist – noch am selben Tag soll eine erste Party gefeiert worden sein – vermutlich bleiben sie noch bis kommenden Sonntag. Wo die Turteltauben ihre Flitterwochen verbringen werden, ist noch nicht bekannt.

KCS Presse / MEGA Chateau de Tourreau, Sophie und Joes Party-Location

Matt Winkelmeyer/Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas bei der Weltpremiere von "Dark Phoenix"

Kevin Winter/Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Juni 2019

