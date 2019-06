Ihr Tod kam plötzlich und versetzte ihre Fans in tiefe Trauer! Erst am Sonntagnachmittag wurde bekannt gegeben, dass die Schauspielerin Lisa Martinek (47) am Freitag während ihres Aufenthalts in Italien verstorben ist. Bis zuletzt schien es der "Jagd auf den Flammenmann"-Darstellerin gut zu gehen – vor sieben Tagen grüßte die 47-Jährige ihre Community noch mit einem Sommer-Pic aus dem Urlaub!

Am 23. Juni hat Lisa das letzte Foto auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. Auf dem Bild liegt sie auf einem Strandtuch und guckt verträumt in die Ferne. Mit nur einem Wort beschrieb sie diesen Moment: "Urlaubsfeeling." Nach ihrer Auszeit sollte sie eigentlich wieder für die zweite Staffel der ARD-Serie "Die Heiland – Wir sind Anwalt", in der sie eine der Hauptrollen gespielt hatte, vor der Kamera stehen. Die Hashtags #ruhevordemsturm und #dreharbeiten verdeutlichen, dass sie vor der Arbeit entspannen wollte.

Unter dem Beitrag sammeln sich immer mehr Beleidsbeskundungen an – die Fans des TV-Stars können den überraschenden Tod einfach nicht glauben. "Du wunderbare Artistin vor der Kamera! Mein Beileid gilt in stiller Trauer der Familie", kommentierte ein User. Lisa hinterlässt ihren Mann Giulio Ricciarelli und ihre drei gemeinsamen Kinder.

Getty Images Lisa Martinek beim Deutschen Filmpreis 2019

Instagram / lisa_martinek Lisa Martinek im Urlaub, Juni 2019

Getty Images Lisa Martinek beim Bambi 2018



