Simone Kowalski feiert gerade ihren nächsten Meilenstein! Ende Mai sicherte sich der Lockenkopf den Sieg in Heidi Klums (46) Castingshow Germany's next Topmodel. Seitdem hat die Gewinnerin alle Hände voll zu tun, obwohl sie sich zwischenzeitlich eine krankheitsbedingte Pause nehmen musste. Nun hat Simi in Hamburg ihre neue Duschgel-Edition vorgestellt und verraten, welche Botschaft sie mit ihren Designs überbringen will.

Die Slogans auf den Palmolive-Flaschen habe sich die Blondine zuvor gut überlegen müssen, schilderte sie im Gespräch mit Promiflash – schließlich wolle sie etwas Gutes und Sinnvolles verkörpern. Letztlich entschied sich Simi für "Be special", also "Sei besonders" und "Believe in yourself" (zu Deutsch: Glaub an dich). "Die stehen dafür, wie man natürlich ist, dass man sich selbst verkörpern soll, glücklich mit sich selbst sein soll und das vor allen Dingen auch ausstrahlt und sich nicht darüber Gedanken macht, was andere Menschen von einem denken", sagte die GNTM-Siegerin, die im Laufe des Castings selbst immer wieder mit Anfeindungen und Mobbing zu kämpfen hatte.

Bei der Präsentation der beiden Duschgels strahlte die 21-Jährige übers ganze Gesicht. Kein Wunder: Auf dem Event, das für sie veranstaltet wurde, tummelten sich internationale Stargäste wie Bar Refaeli (34) und Anna Ermakova (19)! Und die bekamen mit #bespecial und #believeinyourself zwei fruchtige Duschgel-Ausgaben in Kokos-Ananas und Fruchtmix-Düften präsentiert. "Das mit den Hashtags ist natürlich noch mal so ein kleiner Hingucker, dass die jungen Leute sich davon angesprochen fühlen", erklärte Simi die Namen ihrer Produkte.

