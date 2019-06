Am 23. Juli geht Das Sommerhaus der Stars mit einer frischen Mischung Promipaare in die bereits fünfte Runde. Grund genug, einmal einen Blick auf die vier vorherigen Staffeln zu werfen. Neben jeder Menge Skandale und Streitereien waren die Fans der Reality-TV-Sendung allerdings auch schon mit denTodesfällen von zwei VIPs der Show konfrontiert: Jens Büchner (✝49) und Sonja Semmelrogge (55) zählten einst zum "Sommerhaus"-Cast – 2018 starben beide völlig überraschend!

Jens war wohl der bekannteste Star der bisherigen "Sommerhaus"-Ära – dank seiner regelmäßigen Auftritte in dem Auswanderer-Format Goodbye Deutschland und der Dschungelcamp-Teilnahme 2017. Im Sommer 2018 nahm er mit seiner Frau Daniela am Kampf der Promipaare teil. Kurz danach begann es dem 49-Jährigen immer schlechter zu gehen. Am 17. November erlag er schließlich seiner Lungenkrebserkrankung.

Leider war Jens nicht der erste Sommerhaus-Promi, der urplötzlich verstorben ist. Nur wenige Monate vor dieser Todesnachricht mussten sich Fans bereits von Sonja Semmelrogge verabschieden. Im August 2018 kostete die Frau von Schauspieler Martin Semmelrogge (63) eine Bauchspeicheldrüsen- und Lungenkrebserkrankung ebenfalls das Leben. Die Semmelrogges hatten 2017 die Battle der VIP-Paare bestritten, waren allerdings als Erste ausgeschieden.

WENN Daniela und Jens Büchner auf der Bild-Party auf Mallorca

WENN.com Jens Büchner, Schlagersänger

MG RTL D / Stefan Menne Martin und Sonja Semmelrogge, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2017

