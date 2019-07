Verliebt wie eh und je! Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) halten sich seit der Geburt ihres ersten Sohnes Archie Harrison Anfang Mai weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Am Samstag ließen sich die Royals dann endlich mal wieder blicken und sorgten mit ihrem gemeinsamen Auftritt bei einem Baseballspiel für Aufsehen. Vor allem Meghans Verhalten zeigt erneut, wie verliebt die 37-Jährige noch immer in ihren Baby-Daddy ist.

Schüchterne Blicke, kleine Berührungen: Eine Körpersprachenexpertin der Tageszeitung Mirror hat den öffentlichen Auftritt der beiden Royals genau unter die Lupe genommen: “Meghan wandte den Kopf, um ihren Ehemann mit einem ‘Blick der Liebe’-Lächeln anzustarren, das man normalerweise nur in den frühen Tagen einer Beziehung sieht, wenn niemand in der unmittelbaren Nähe zu existieren scheint”, so Expertin Judi James. Auch die verschmitzten Blicke ihres Gatten bei dem Baseballspiel in London bestärkten den Eindruck, dass es bei dem berühmten Elternpaar gerade bestens läuft.

“Harry und Meghan beschlossen eindeutig, ihre andauernde Liebe füreinander auf nachdrücklichste Weise zu zeigen”, resümiert die Expertin. Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind mittlerweile seit drei Jahren ein Paar, im vergangenen Jahr gaben sich der britische Prinz und die ehemalige US-Schauspielerin das Jawort.

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry in London

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Baseballspiel in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de