Am Samstag ist es soweit: Archie Harrison wird zwei Monate nach seiner Geburt getauft. Am 6. Mai kam der Sohn von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) zur Welt – nun steht mit seiner Taufe ein wichtiger öffentlicher Termin für den Nachwuchs an. Royal-Fans dürfen sich also auf neue Schnappschüsse von Archie freuen. Und das an einem Ort, mit dem Harry, Meghan und Queen Elizabeth II. (93) sehr viel verbinden!

Wie People berichtete, hätten Harry und Meghan die private Kapelle der Queen auf Schloss Windsor als Tauf-Location auserkoren, weil es eine intime, friedvolle Kulisse an einem Ort mit einer besonderen Bedeutung für ihre Majestät sei. Schon ihre Märchenhochzeit feierten die beiden royalen Turteltauben im vergangenen Jahr dort. Außerdem wurde Harry selbst an gleicher Stelle getauft.

Bislang werden 25 enge Freunde und Familienmitglieder zur Taufe erwartet – darunter selbstverständlich auch die beiden Taufpaten, die bislang noch nicht verkündet wurden. Obwohl es größtenteils eine private Feier sein soll, plane das Paar am nächsten Tag Bilder des Events zu veröffentlichen, wie eine Quelle dem Magazin verriet. "Es ist ein wunderschöner Meilenstein und sie freuen sich, diesen erst mit ihrer Familie und dann mit der Welt zu teilen", erörterte der Informant.

Splash News Queen Elizabeth II. beim Royal Windsor Cup Polospiel 2019

Getty Images Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

