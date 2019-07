Michael Michalsky (52) steht ganz schön unter Strom. Am kommenden Mittwoch präsentiert er auf der Berlin Fashion Week seine neue Kollektion und da soll natürlich alles glatt über die Bühne – oder besser über den Laufsteg – gehen. Klar, dass es da so kurz vor der Show ziemlich stressig wird. Als Promiflash den Modeschöpfer am Montag zum Interview traf, verriet er: Hinter den Kulissen ist die Hölle los.

Zwei Tage vor der großen Präsentation ging es für Michael und sein Team an den letzten Feinschliff. Letzte Änderungen am Schnitt und an der Passform der Outfits wurden vorgenommen und dementsprechend herrschte im Backstage-Bereich viel Betrieb. "Hier ist ja natürlich die Hölle los. Die Models, die gebucht worden sind, laufen hier herum und denen müssen die Sachen angepasst werden, denn das ist ja alles Haute Couture hier", erklärte der ehemalige Germany's next Topmodel-Juror im Promiflash-Interview. Doch trotz des ganzen Trubels wurde er noch zu einem neuen Look inspiriert – und das auf den letzten Drücker: "Gestern Abend haben wir aber noch ein Outfit designt. Das fanden die Leute im Atelier nicht so toll. Aber das ist eben Couture."

Ob eine der beiden GNTM-Gewinnerinnen Toni Dreher-Adenuga (19) oder Simone Kowalski diesen Style auf dem Catwalk präsentieren darf? Der Berliner engagierte die zwei jedenfalls für seine Show. Simone ergatterte außerdem noch einen anderen, besonderen Job. "Sie wird das neue Gesicht der Michalsky-Parfüm-Kampagne sein", freute sich Michael.

Timm, Michael / ActionPress Simone Kowalski bei der Palmolive Model Night in Hamburg

AEDT/WENN.com Michael Michalsky bei der Michalsky StyleNite in Berlin

P.Hoffmann/WENN.com Michael Michalsky auf einem Event in Hamburg

