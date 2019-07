Schon in den vergangenen Wochen wurden die Fans von Sila Sahin (33) langsam unruhig. Für die Schauspielerin brach nämlich bereits vor einiger Zeit die heiße Schwangerschaftsphase an – und es konnte jeden Moment so weit sein. Jetzt wurde bekannt: Das zweite gemeinsame Kind von Sila und Samuel Radlinger (26) erblickte das Licht der Welt – und das sogar schon vor einigen Tagen!

Auf Instagram teilte der einstige GZSZ-Star nun persönlich die frohe Botschaft mit ihren Fans: Dazu veröffentlichte Sila ein Foto von einer klitzekleinen Kinderhand. "Hey, hier sind wir! Endlich zu viert und total happy", schrieb die stolze Mama dazu und versah ihren Beitrag zusätzlich mit zahlreichen Herzen. Ein Detail auf dem Bild gibt zudem noch nähere Baby-Infos preis: Das Geburtsband am Mini-Handgelenk verrät das Datum der Entbindung – der 26. Juni 2019.

Wie der Name des Nachwuchses lautet, ist bisher nicht bekannt. Auch ein weiteres Detail wird bisher nicht verraten: Ob es Samuel pünktlich zur Geburt seines Babys geschafft hat. Das stand nämlich kurze Zeit vor der Entbindung noch in den Sternen. Der frischgebackene Vater war beruflich bedingt in London.

Instagram / diesilasahin Die Hand von Sila Sahins zweitem Baby

Hauter, Katrin / ActionPress Sila Sahin

ActionPress / Frederic Kern/Future Image Sila Sahin und Samuel Radlinger 2017 in Hamburg

