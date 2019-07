Nach Justin Bieber (25) und Demi Lovato (26) schien sich zuletzt auch Popstar Ariana Grande (26) in den Streit zwischen Taylor Swift (29) und dem Manager Scooter Braun (38) einzumischen. Auslöser für die anhaltende Auseinandersetzung zwischen der "Shake It Off"-Interpretin und dem neuen Chef der Big Machine Label Group: Taylor hatte dem Unternehmer vorgeworfen, sie jahrelang gemobbt zu haben – seither zieht der Konflikt immer weitere Kreise und spaltet die Musikwelt. Mit einem Post schien nun auch Ariana Stellung zu beziehen und ihrerseits Tay Tay den Rücken zu stärken – doch nun heißt es: Den besagten Social-Media-Beitrag soll es nie gegeben haben!

Berichten zufolge habe sich Ariana, die ebenfalls bei Scooter unter Vertrag ist, in einem mittlerweile wieder gelöschten Beitrag in ihrer Instagram-Story zuletzt noch ganz klar hinter ihre Kollegin gestellt. "Ich würde niemals jemanden unterstützen, der die Absicht hat, andere Menschen zu verletzten. Ich habe persönlich mit ihm gesprochen, als ich davon gehört habe", wird sie von mehreren Medien zitiert – auch Screenshots des Beitrags sind im Umlauf. "Es tut mir so leid, Tay. Ich liebe dich. Bleib stark", ist dort zu lesen.

E! News berichtet nun allerdings, dass es sich bei Aris angeblichem Support-Post um einen Fake handeln soll. Demnach habe sich die Sängerin nie öffentlich zu der Situation zwischen Taylor und Scooter geäußert. Eine Quelle aus dem Umfeld der "Thank U, Next"-Interpretin soll gegenüber HollywoodLife ebenfalls bestätigt haben, dass der kursierende Beitrag nicht echt sei.

Instagram / scooterbraun Scooter Braun und Ariana Grande

Instagram / taylorswift Taylor Swift im Juni 2019

Instagram / arianagrande Ariana Grande im Juni 2019

