Erst vor wenigen Wochen ließen Chryssanthi Kavazi (30) und ihr Mann Tom Beck (41) die Bombe platzen und verkündeten, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Auf der diesjährigen Berlin Fashion Week präsentierte die schwangere GZSZ-Darstellerin nun auch stolz ihre bereits sichtbare Babykugel und plauderte erstmals über ihre Schwangerschaft: Im Interview verriet die werdende Mama erste süße Details über ihren wachsenden Bauch!

Im Gespräch mit RTL plauderte die 30-Jährige über die kleinen Tücken ihres immer größer werdenden Bauchs und offenbarte: "Ich versuche noch immer so ein bisschen, in die alten Sommerkleidchen reinzupassen, was schwierig wird." Dass sie in der Öffentlichkeit eher wenig über ihre Schwangerschaft verrät, habe derweil einen ganz bestimmten Grund, wie sie weiter anführte: "Ich habe auch so einen Aberglaube, [...] du weißt ja am Ende nicht, wie es dem Kind geht und ich hoffe, ich bete zum lieben Gott, dass es gesund wird."

Unterdessen verriet der werdende Papa gegenüber dem Sender, dass es mit seiner temperamentvollen Frau zu Hause derzeit auch schon mal etwas turbulenter zugehen kann und erklärte schmunzelnd: "Griechin und schwanger – kann man sich selber ausmalen, wie das ist. Aber es ist schön."

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Tom Beck im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Tom Beck im März 2017 in Hamburg

Anzeige

Getty Images Tom Beck im Mai 2018 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de