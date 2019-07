Rührende Rede von Prinz Harry (34)! Im Rahmen des Diana Award National Youth Mentoring Summit, einem Charity-Event zu Ehren seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (✝36), hielt der Herzog von Sussex vor einer Gruppe Jugendlicher nun eine emotionale Ansprache. Im Zentrum seines Vortrags stand vor allem die Botschaft, wie wichtig es sei, anderen Menschen ein Vorbild zu sein und sie zu inspirieren. Auch Harry selbst möchte mit gutem Beispiel vorangehen – vor allem wegen seines Sohnemanns Archie Harrison. Ihm möchte der Royal ein Leitbild sein!

Vor seinem jungen Publikum erklärte der Royal, dass man oft gar nicht bemerke, wenn man anderen Menschen ein Vorbild ist – und spielte mit dieser Aussage auch auf seinen Spross und seine neue Vaterrolle an. "Vielleicht kommt diese Erkenntnis daher, dass ich Vater geworden bin und weiß, dass mein Sohn immer beobachtet, was ich mache und mein Verhalten nachahmt", erklärte Harry. Unter Umständen werde Archie eines Tages sogar in seine Fußstapfen treten, gab er weiter zu bedenken – und diese Verantwortung nimmt der Neu-Papa offenbar sehr ernst!

Harrys Inspiration für sein soziales Engagement ist derweil wohl seine Mutter. Die sogenannte Königin der Herzen hatte sich Zeit ihres Lebens für den guten Zweck eingesetzt und war bekannt für ihr großes Engagement. Auf ihrer geplanten Reise nach Afrika wollen Harry und seine Frau Meghan (37) nun zum ersten Mal gemeinsam mit Archie in Dianas Fußstapfen treten und sich nach ihrem Vorbild unter anderem für die Beseitigung von Landminen stark machen.

Instagram / sussexroyal Archie Harrison, Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry beim Diana Award National Youth Mentoring Summit

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison

