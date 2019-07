Es wäre eine echte Liebessensation! Ab dem 23. Juli nehmen Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura am Sommerhaus der Stars teil und kämpfen in der Show gegen sieben andere Promi-Paare um den Sieg. Die letzte Klappe für das TV-Format fiel vor Kurzem. Ob sich der Schlagerstar und die Schülerin mit den anderen Duos verstanden haben? Doch nicht nur einigen Beef dürfte es in der Sendung geben: So deutete Michael in einem Interview Anfang Juli an, dass er seiner Liebsten in der Show einen Heiratsantrag machen könnte!

Im RTL-Interview plauderte der Wendler aus dem Nähkästchen und verriet dabei auch die Zukunftspläne mit seiner Freundin: Heiraten und Kinder möchten demnach beide, allerdings könnte dem Lauras Alter entgegenstehen. Denn da der Schlagerstar auf das Jawort in seiner Wahlheimat Florida gerne anstoßen würde, müsste das Paar warten, bis die 18-Jährige 21 ist. Auf die Frage, ob die Turteltauben nicht auch einfach in Deutschland heiraten könnten, antwortete der 47-Jährige offen: "Ich könnte Laura einen Antrag im Sommerhaus machen, was ich bereits in Erwägung gezogen habe!"

Ob der "Sie liebt den DJ"-Interpret sein Vorhaben mittlerweile in die Tat umgesetzt hat? Zumindest dürften die ersten Weichen für den Bund fürs Leben schon gestellt worden sein: Immerhin kehrte Laura Michael zuliebe Deutschland den Rücken und konnte sich schon vor Monaten eine Zukunft mit dem Schlagerstar vorstellen. "Ewig dein. Ewig mein. Ewig uns", schrieb die Abiturientin bereits im Februar auf ihrem Instagram-Account.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Sänger

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Juni

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Juli 2019

