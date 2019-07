Schauspiel-Comeback für Jamie Lynn Spears (28)! In den vergangenen Jahren war es um die jüngere Schwester von Britney Spears (37) eher ruhig geworden. Seit der einstige Kinderstar im Alter von 16 Jahren schwanger wurde, stand die Familie an erster Stelle. Ihre zweite Tochter Ivey Joan Watson kam im April 2018 zur Welt. Nach einem Jahr Elternauszeit möchte die Blondine nun aber wieder arbeiten. Jamie Lynn hat einen vielversprechenden Job an Land gezogen: Die 28-Jährige wird in einer neuen Netflix-Serie zu sehen sein!

Jamie Lynn bestätigte die freudige Nachricht höchstpersönlich via Twitter: "Mama geht wieder zur Arbeit. Ich kann es nicht abwarten, bis ihr alle Noreen kennenlernt!", so die Zweifach-Mama. In "Sweet Magnolias" spielt Jamie Lynn die Rolle der Noreen Fitzgibbons, eine junge Frau, die versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von US-Autorin Sherryl Woods. "Ich habe mich in die Geschichte verliebt und bin so aufgeregt, ein Teil davon zu sein und sie zu erzählen", schwärmt die Schauspielerin im Netz. Jamie Lynn wird gemeinsam mit "The Flash"-Star Chris Klein sowie "Knight Rider"-Darsteller Justin Bruening vor der Kamera stehen.

Der letzte große Fernseherfolg von Jamie Lynn ist mittlerweile mehr als zehn Jahre her: Als Teenie wurde sie mit ihrer Hauptrolle in der von 2005 bis 2008 ausgestrahlten Serie "Zoey 101" berühmt.

