Durch seine Musik wird Costa Cordalis (✝75) wohl ewig weiterleben! Der Schlagerstar ist am Dienstagnachmittag in seiner Wahlheimat Mallorca verstorben. Freunde und Familie, aber auch unzählige Fans trauern um den Sänger. Costa wird nicht nur durch seine lebensfrohe Art, sondern auch durch seine Musik in Erinnerung bleiben. Vor allem sein Song "Anita" aus dem Jahr 1976 wird bis heute rauf und runter gespielt. Promiflash präsentiert euch drei Fakten zu dem Evergreen!

1. Chart-Erfolge

Obwohl "Anita" heutzutage zu den größten Schlagerhits aller Zeiten zählt, schaffte es der Song in den deutschen Charts nie auf Platz eins. Für "Anita" reichte es in Deutschland gerade einmal für den Platz drei. Position eins erreichte das Lied nur in den Schweizer Charts.

2. Der Text

Die Musik zu seinem Hitsong stammt zwar aus Costas eigener Feder, den Text hat der gebürtige Grieche allerdings nicht selbst verfasst. Dafür bekam er Hilfe vom Musikproduzenten Jean Frankfurter, der auch für Schlagerhits wie "Michaela" von Bata Illic (79) oder Helene Fischers (34) "Ich will immer wieder..." verantwortlich ist.

3. "Anita" international

"Anita" wurde in den vergangenen vier Jahrzehnten bereits über 20 Mal gecovert. Davon mehrfach von Costa höchstpersönlich. Er nahm seine Hit-Single nämlich nicht nur auf Deutsch, sondern auch in einer spanischen und einer französischen Version auf.

