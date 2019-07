Er hat für immer einen Platz in ihrem Herzen – und unter ihrer Haut. Im Juli 2013 hatte diese Nachricht für einen Schock gesorgt: Cory Monteith (✝31) war leblos in einem Hotelzimmer in Vancouver aufgefunden worden. Der Schauspieler starb an einer Überdosis. Für seine damalige Freundin und Glee-Kollegin Lea Michele (32) ein schwerer Verlust. Obwohl sie mittlerweile verheiratet ist, ehrte sie ihren verstorbenen Partner jetzt erneut: Lea hat sich Corys Seriennamen stechen lassen!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Lea gleich drei Schnappschüsse von sich in schwarzer Unterwäsche und auf einem davon stach eines besonders ins Auge: Auf ihrem linken Oberschenkel ziert das Wort “Finn” – der Name von Corys “Glee”-Figur – ihr Bein. Das Foto versah die Brünette mit einem schwarzen Herz-Emoji. Die Fans der 32-Jährigen waren gerührt von dem emotionalen Schriftzug. “Oh mein Gott, das Finn-Tattoo, ich weine”, “Mein Herz schmilzt” oder “Er wird dich immer lieben, Lea”, waren nur drei der User-Kommentare.

Insgesamt sollen noch mindestens zwei weitere Tattoos zu Ehren von Cory auf Leas Körper zu finden sein. Unterhalb ihrer Brust ist der Schriftzug “If you say so” (auf Deutsch: Wenn du das sagst) verewigt – der letzte Satz, den Cory zu ihr gesagt haben soll. Im April 2016 präsentierte Lea eine schlichte “5” mit den Worten “Für meinen Quarterback” auf Social Media: Die Trikotnummer von Corys “Glee”-Figur.

Getty Images Lea Michele und Cory Monteith beim 11. Annual Chrysalis Butterfly Ball in L.A. im Jahr 2012

Instagram / leamichele Lea Michele, Juli 2019

Getty Images Lea Michele bei den Glaad Media Awards

