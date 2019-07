Nach dem Karriere-Aus der niederländischen Fußball-Ikone Arjen Robben (35) meldet sich Rafael van der Vaart (36) zu Wort! Jahrelang hatten die beiden Profifußballer zusammen für die holländische Nationalmannschaft gespielt und zu den beliebtesten und talentiertesten Kickern ihres Heimatlandes und Europas gezählt. In der Bundesliga standen sich die beiden immer wieder als Gegner gegenüber. Jetzt widmet Rafael seinem Kumpel Arjen ein paar rührende Zeilen zum Abschied!

Auf Instagram teilte der Ex-Fußballstar Rafael vier Bilder aus seiner gemeinsamen Zeit mit Arjen – seinen einstigen Teamkollegen ehrte er in der Bildunterschrift und schwärmte: "Arjen Robben – was für eine Karriere! Es war eine große Ehre, so viele Jahre mit dir und gegen dich zu spielen. Du bist ein wahrer holländischer Meister und ein wunderbarer Mensch." Außerdem wünschte Rafael Arjen und seiner Familie nur das Beste für die Zukunft.

Mit 35 Jahren verkündete Arjen Mitte der Woche seinen Rückzug aus dem Fußballsport. "Ich habe beschlossen, meiner Karriere als Fußballprofi ein Ende zu setzen. Es ist ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere treffen musste", gab der dreifache Familienvater gegenüber der niederländischen Zeitung Telegraaf zu. Seine letzte Station als Profi war der deutsche Rekordmeister FC Bayern, mit dem er zwischen 2009 und 2019 unglaubliche achtmal Deutscher Meister wurde, sich fünfmal den DFB-Pokal schnappte und als absolutes Highlight 2013 die Champions League gewann.

Getty Images Rafael van der Vaart und Arjen Robben im November 2013 in Genk

Anzeige

Getty Images Rafael van der Vaart und Arjen Robben scherzen im Mai 2014

Anzeige

Getty Images Rafael van der Vaart und Arjen Robben im November 2013 in Genk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de