In der Stadt der Liebe fühlen sich Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) sichtlich wohl! Nach der Traumhochzeit von Nicks Bruder Joe (29) und Game of Thrones-Star Sophie Turner (23), verlängerten die beiden Turteltauben ihren Aufenthalt in Paris. Dort findet derzeit auch die Fashion Week statt, die sich die stilbewusste Schauspielerin und der Sänger natürlich nicht entgehen lassen wollten. Also schlenderten Nick und Priyanka superstylish und total verliebt zu einer Veranstaltung!

Schon auf dem Weg zur Dior-Fashionshow zogen die beiden alle Blicke auf sich. Kein Wunder, denn sie sahen einfach unverschämt gut und happy aus. Das Paar hatte sich farblich perfekt aufeinander abgestimmt und war stets auf Körperkontakt bedacht – entweder hakte sich die Leinwandschönheit bei ihrem Schatz ein oder die beiden hielten Händchen. Auf dem Großteil der Bilder tauschen die zwei zudem zuckersüße Blicke aus und strahlen bis über beide Ohren.

Priyanka trug eine elegante, petrolfarbene, bodenlange Robe mit einem schmalen, schwarzen Taillengürtel. Das Kleid der 36-Jährigen überzeugte vor allem durch die extravaganten Fledermausärmel und einem schmalen Ausschnitt bis zum Bauchnabel. Ihr Mann Nick griff hingegen zu einem schicken, schwarzen Satinblouson, der mit einer Blume bestickt war. Dazu kombinierte der 26-Jährige ein hellblaues Hemd und eine dunkelgraue Bundfaltenhose.

