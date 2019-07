Warum geht Clea-Lacy Juhn (28) ohne Mann durchs Leben? 2017 eroberte sie das Herz von Bachelor Sebastian Pannek (32) und war über ein Jahr mit ihm zusammen – ihre erste richtige Beziehung, wie sie damals verriet. Seit ihrer Trennung im vergangenen Sommer ist die TV-Beauty – im Gegensatz zu ihrem Ex – noch immer single. Im Promiflash-Interview schilderte sie nun mögliche Gründe für ihr Solo-Dasein!

"Ich glaube, ich habe mittlerweile Bindungsängste", offenbarte Clea und fügte hinzu: "Ich bin ein freier Vogel und ich habe sehr große Probleme damit, zu sagen, ich stecke jetzt zurück, nicht in Sachen Job, sondern generell." In einer Beziehung müsse man Rücksicht aufeinander nehmen. Das sei zwar total in Ordnung, "[...] aber ich glaube, ich muss erst noch an den Punkt gelangen, dass ich sage, ich möchte es probieren, um das Ganze auch mal auf mich wirken zu lassen", fasste die 28-Jährige zusammen.

Traurig ist die Influencerin offensichtlich aber nicht darüber, aktuell keinen Mann an ihrer Seite zu haben: "Wenn man lange alleine ist, dann ist man so glücklich alleine und das dann wieder ins andere zu drehen, ist sehr schwer", erklärte Clea gegenüber Promiflash. Allerdings gestand sie auch, sich ab und zu doch einen Partner zu wünschen.

Brian Dowling/Getty Images Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn beim Tribute to Bambi 2017

Actionpress/ M Weber Clea-Lacy Juhn bei der Maybelline Modenschau im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin

Getty Images Clea-Lacy Juhn, TV-Bekanntheit

