Ist Adele (31) etwa neu verliebt? Im April gab das Management der Erfolgssängerin bekannt, dass sie und ihr Mann Simon Konecki ab sofort getrennte Wege gehen werden. Was zu diesem Zeitpunkt keiner wusste: Angeblich soll das Ex-Paar schon Monate zuvor einen Schlussstrich gezogen haben und Gerüchten zufolge sollen die beiden sogar schon offiziell geschieden sein! Ob Adele die Trennung mittlerweile überwunden hat? Zumindest wurde die Musikerin jetzt Händchen haltend mit einem anderen Mann gesichtet…

Paparazzi lichteten das Stimmwunder am Freitag während eines Spaziergangs in London ab – Hand in Hand mit einem zunächst unbekannten stoppelbärtigen Mann. Die beiden wirken dabei ganz schön vertraut! Doch wie sich nun herausgestellt hat, handelt es sich dabei nicht etwa um ein heißes Date – ganz im Gegenteil: Paul Drayton ist tatsächlich der Ehemann ihres schwulen besten Freundes Alan Carr, wie Daily Mail berichtet. Alan ist ebenfalls auf den Pics zu sehen: Der in Schwarz gekleidete Brite läuft einige Schritte voraus.

Das Trio befand sich zum Zeitpunkt der Aufnahmen gerade auf dem Weg in den Londoner Hyde Park zu einem Festival, das dieses Wochenende in der britischen Hauptstadt stattfindet. Dort sollen Adele, Alan und Paul gemeinsam ein Konzert von Musiklegende Céline Dion besucht haben. Hattet ihr Paul etwa auch für Adeles Neuen gehalten? Stimmt ab!

ActionPress / Richard Young / REX Shutterstock Simon Konecki und Adele Adkins

Paul Kane/Getty Images Musikerin Adele während eines Auftritts in Perth, Australien

Pascal Le Segretain/Getty Images Céline Dion, Musikerin

