Da ist das Ding! Vor zwei Tagen wurde die Riverdale-Beauty Vanessa Morgan (27) von ihrem Liebsten Michael Kopech ganz romantisch überrascht: Bei einem gemeinsamen Ausflug zu einem Wasserfall ging der Sportler vor der Schauspielerin auf die Knie und hielt um ihre Hand an – damit rührte der Baseballprofi nicht nur Vanessa. Er ließ das Ereignis filmen, stellte den Clip ins Netz und schrieb dazu ein ausgefallenes Liebesgeständnis. Und auch bei der Wahl des Verlobungsrings hat sich Michael viel Mühe gegeben – denn an Vanessas Finger prangt ein fetter Klunker!

Die Schnappschüsse, die kurz nach der Frage aller Fragen entstanden sind, teilte die Toni Topaz-Darstellerin auf Instagram. Auf ihnen kuschelt sich Vanessa an ihren blonden Traummann und drückt ihm einen süßen Knutscher auf. Doch vor allem das Schmuckstück an ihrem Finger sticht dabei ins Auge: Die Hand der 27-Jährigen ziert ein silberner Ring, der mit einem riesigen tropfenförmigen Diamanten besetzt ist!

In Vanessa hat Michael seine Seelenverwandte gefunden – und das teilt er in seinem Liebes-Post auf Instagram auch aller Welt mit: "Ich liebe dich intensiv, leidenschaftlich und unbekümmert. […] Wir wissen, dass es für immer ist. Warum sollten wir also warten?"

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan und Michael Kopech

Anzeige

Twitter / Vanessa Morgan Vanessa Morgan und Michael Kopech

Anzeige

Getty Images Vanessa Morgan und Michael Kopech

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de