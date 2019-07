Christin Balogh (33) widmet sich neuen Aufgaben! Diese Woche wurde es offiziell bestätigt: Die Schauspielerin wird im Juli die ARD-Telenovela Sturm der Liebe verlassen. Ihre TV-Figur wird nach ihrer Hochzeit mit ihrem Mann nach Island ziehen. Damit verabschiedet sich die 33-Jährige nach sechs Jahren vom Fürstenhof. Aber was wird die Serien-Darstellerin nach ihrem Ausstieg machen? Das hat Christin im Netz nun selbst enthüllt!

Die Magdeburgerin gönnt sich keine Pause, sondern geht direkt mit ihrem nächsten Projekt an den Start: "Ich kann es euch endlich verraten: mein Herzensprojekt. Ab dem 8. Juli haben meine beste Freundin und ich einen Podcast", gab die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Account preis. Den Namen enthüllte Christin ebenfalls: "Freundschaft plus". Bei ihrer Partnerin und BFF handelt es sich um Corinna Theil, die als Coach, Trainerin und Radiomoderatorin arbeitet. Sie verriet auf ihrem Kanal, worum es in dem Podcast gehen soll: "In 'Freundschaft plus' reden wir über all die Dinge, die Herz und Kopf am meisten beschäftigen. Eben alles, was einem das Leben so vor die Füße wirft!"

Trotz der neuen beruflichen Herausforderung fiel Christin der Abschied von "Sturm der Liebe" sehr schwer: "Es war wirklich keine leichte Entscheidung, aber ich habe einfach gespürt, dass es für Tina und mich Zeit wird, den Fürstenhof mit all seinen wunderbaren Bewohnern und Angestellten zu verlassen und mich neuen Abenteuern zu stellen", erklärte die 33-Jährige in einer Pressemitteilung. Es sei eine wundervolle Reise gewesen, die jetzt für sie ende.

