Gentlemen, aufgepasst: Shanina Shaik (28) ist wieder Single! Vor etwa einem Jahr – im April 2018 – hatte das Victoria's Secret-Model den Musiker Greg Andrews alias DJ Ruckus geheiratet. Die beiden hatten sich im April 2015 verlobt und drei Jahre später auf einer romantischen Zeremonie auf den Bahamas das Ja-Wort gegeben. Ihre Ehe sollte aber nicht lange halten: Denn zwischen Shanina und Greg ist es mittlerweile aus und vorbei!

Wie das Onlinemagazin TMZ berichtet, reichte Irina nun die Scheidung ein. Bereits im Juni gaben die beiden bekannt, dass sie sich getrennt haben – “nach sorgfältigen Überlegungen”, wie es in einem Pressestatement hieß. Man habe sich in verschiedene Richtungen entwickelt, hieß es in der Erklärung – außerdem hätten volle Terminkalender ihre Ehe erschwert. “Sie verbleiben in gegenseitigem Respekt und Liebe, und bitten, ihre Privatsphäre während dieser Zeit zu respektieren”, so das Statement zu ihrer Trennung.

Irina nahm auf Instagram indirekt zu ihrer Trennung Stellung. Sie veröffentlichte am Montag ein Foto von sich und schrieb in der Bildunterschrift: "Schwierige Straßen führen oft zu schönen Zielen". Eine Schlammschlacht zwischen den beiden Ex-Ehepartnern ist nicht zu erwarten. Laut Page Six soll die Trennung “sanft” vonstattengehen.

