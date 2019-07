Sein Tod hat auch seine Fans stark getroffen! Samstagmorgen wurde bekannt, dass der "Descendants"-Darsteller und Disney-Channel-Star Cameron Boyce überraschend verstorben ist – er wurde nur 20 Jahre alt. Nicht nur bei seiner Familie und seinen Freunden hinterlässt sein Tod eine große Lücke, sondern auch bei seinen zahlreichen Fans: Nach dem Verlust ihres Idols drücken viele von ihnen ihre Trauer nun im Netz aus!

Wenn man sich die unzähligen Nachrichten auf Twitter durchliest, wird deutlich: Cameron war für viele der Held ihrer Kindheit – vor allem durch seine Rolle in der Serie "Jessie", in der er von 2011 und 2015 mitgewirkt hatte. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll, da er einer meiner Lieblingsschauspieler war", "Mit ihm ist ein Teil meiner Kindheit gestorben" oder "Mein Kindheitsschwarm ist diese Nacht gestorben und ich sitze hier und heule mir die Augen aus", lauten nur drei der traurigen Kommentare auf der Social-Media-Plattform.

In einem Promiflash-Interview hatte der Schauspieler vor vier Jahren noch deutlich gemacht, wie viel es ihm bedeutet hat, dass er die Menschen mit seiner Arbeit berühren konnte. "Es ist cool, dass mich Leute auf der Straße erkennen, weil es der Lohn für die harte Arbeit ist", erklärte er in dem Gespräch.

Getty Images Cameron Boyce in Hollywood, Mai 2017

Getty Images Cameron Boyce, Schauspieler

Getty Images Cameron Boyce in West Hollywood, September 2017

