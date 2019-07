So verliebt ist Herzogin Meghan (37) immer noch in ihren Harry (34)! Die Royals haben sich bereits vor über einem Jahr das Jawort gegeben und mittlerweile sind die beiden auch nicht mehr nur zu zweit. Söhnchen Archie Harrison hat das Leben der Neu-Eltern vor wenigen Wochen sicherlich ordentlich auf den Kopf gestellt. Dennoch scheinen die beiden immer noch voll in der Honeymoon-Phase zu sein: Meghan lässt kaum eine Gelegenheit aus, um ihren Harry so richtig schön verliebt anzuschmachten!

Ob bei offiziellen Anlässen, bei Familienfeiern oder Presseterminen – Meghan kann einfach nicht ihre Augen von dem 34-Jährigen lassen. Während Harrys Blick oft zur Kamera geht, schaut die ehemalige Schauspielerin immer wieder verträumt in die Augen ihres Liebsten. Selbst bei Archies Tauffotos hat Papa Harry seinen Sohnemann fest im Blick, während Meghan mal wieder ihren Schatz anhimmelt. Ganz klar also: Meghan ist immer noch bis über beide Ohren verliebt.

Aber auch der royale Rotschopf könnte wohl kaum glücklicher sein. Immer wieder bricht er für seine Meghan mit der königlichen Etikette und greift auch bei offiziellen Anlässen nach Meghans Hand – eigentlich bei den Royals ein No-Go!

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry in London 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei dem Charity-Event WE Day im März 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2017

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison im Mai 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Baseball-Spiel der Yankees

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Marokko 2019



