Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) und ihrem Eintritt ins britische Königshaus ist Herzogin Meghans (37) verspielter Stil etwas eleganter und klassischer geworden. Passend zum royalen Protokoll trägt sie je nach Anlass auch gerne mal einen edlen Fascinator. Doch wie es scheint, ist der Lieblings-Kopfschmuck der Herzogin von Sussex ein ganz anderer: ein alter Panama-Hut, der trotz neuer Garderobe offensichtlich nicht aus ihrem Kleiderschrank verbannt wurde.

Wie People berichtet, hat Meghan an so einigen Teilen aus ihrer Vergangenheit festgehalten – seien es braune Sandalen von Sarah Flint oder ein Trenchcoat in Khaki von Aritzia. Vor allem aber soll ihr Fashion-Herz für dieses Accessoire schlagen: einen Panama-Hut im Touri-Style von Biltmore and Madewell. Dafür soll sie damals gerade einmal umgerechnet 51,72 Euro hingeblättert haben – im Vergleich zu einigen ihrer heutigen durchaus kostspieligeren Anschaffungen ein absolutes Schnäppchen. Mit dem trendigen Kopfschmuck legte die ehemalige Schauspielerin bereits einige Kilometer zurück: Unter anderem ging es für das Fashion-Duo nach Madrid, in den italienischen Ort Positano sowie nach Jamaica.

Ihr Lieblingshut scheint für Meghan auch nach mehreren Jahren nicht aus der Mode gekommen zu sein – auch als Royal hält sie daran fest. Zuletzt hatte die Herzogin von Sussex bei ihrem Überraschungsauftritt in Wimbledon Mut zum Hut. Passend zum verspielten Accessoire trug sie ihn wie im Vorjahr schon und kombinierte dazu Jeans, Pumps und Blazer – eine erfrischende Abwechslung zu ihren adretten Royal-Looks!

Getty Images / Clive Mason Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Finale 2018

Instagram / meghanmarkle Meghan Markle, Schauspielerin

Splash News Herzogin Meghan im Juni 2018 beim Audi Polo Cup

Splash News Meghan Markle am Flughafen in Austin

Instagram/meghanmarkle Jessica Mulroney und Meghan Markle

SplashNews.com Herzogin Meghan bei der Wimbledon-Meisterschaft im Juli 2019



