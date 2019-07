Macht Toni Garrn (27) mit diesem Schnappschuss ihre neue Liebe öffentlich? Das deutsche Model feierte am Sonntag seinen 27. Geburtstag. Mit dabei war unter anderem auch Hollywood-Star Alex Pettyfer (29). Schon seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte, die Laufstegschönheit und der Schauspieler seien ein Paar. Eine offizielle Bestätigung gab es bisher aber nicht. Doch ein Foto scheint nun keinen Zweifel mehr zu lassen: Toni und Alex sind verliebt.

Schon im Februar besuchte die Hamburgerin zusammen mit dem Magic Mike-Star die Oscar-Verleihung. Seitdem tauchten immer wieder Paparazzi-Bilder auf, die die zwei ziemlich vertraut zeigen. An ihrem B-Day teilte die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story nun mehrere Pics von ihrer Sause. Auf einem nimmt sie den Leinwand-Hottie und eine Freundin in dem Arm, auf einem anderen kuschelt sie mit einem Mann, der sein Gesicht in einem weißen Bademantel vergräbt. Einzig und allein ein Tattoo am rechten Handgelenk ist zu erkennen, das dem von Alex verdammt ähnlich sieht.

Angeblich sollen sich die beiden schon im vergangenen Herbst während der Dreharbeiten für den Film "Warning" kennengelernt haben. Am Set sollen sie sich näher gekommen sein. Doch erst im April erwischten Paparazzi die beiden Händchen haltend in Los Angeles. Findet ihr, dass die beiden ein schönes Paar abgeben würden? Stimmt ab!

Instagram / alexpettyfer Alex Pettyfer und Toni Garrn bei den Oscars 2019

Anzeige

SplashNews.com Alex Pettyfer in Miami Beach, April 2018

Anzeige

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer, Toni Garrn und Shelby Heard

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de