Bald sind die Engel wieder los! Am 8. November startet die alljährliche Fashion-Show des berühmten Unterwäsche-Labels Victoria's Secret und die verspricht mal wieder spektakulär zu werden. Erst vor wenigen Tagen wurden die Musik-Acts des sexy Spektakels verkündet. Pop-Stars wie Shawn Mendes (20) und Rita Ora (27) werden die Models mit ihren Songs auf dem Catwalk begleiten. Eines davon ist Toni Garrn (26) – und die freut sich schon riesig auf das Event.

In wenigen Tagen heißt es für die deutsche Laufstegschönheit wieder Flügel anschnallen. Der Countdown läuft und die Vorfreude steigt. Als Toni am Samstag in New York frisch vom Fitting für die Victoria's Secret-Dessous kam, strahlte sie bis über beide Ohren. Durch ihr lässiges Crop-Top kamen ihr flacher Bauch und ihre tolle Figur perfekt zur Geltung. Die 26-Jährige ist auf jeden Fall fit für den Catwalk – oder etwa nicht? Wenig später meldete sie sich in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans. "Ich trainiere jetzt wie ein Engel. Nach meiner Anprobe heute muss ich meinen ganzen Körper in Form bringen", schrieb die Blondine zu einem kurzen Clip, der sie beim Sport zeigt.

Jahr für Jahr laufen Topmodels aus aller Welt für das Label. Dieses Mal sind unter anderem auch wieder Gigi Hadid (23) und Kendall Jenner (23) mit von der Partie. Flecken-Beauty Winnie Harlow (24) ist noch ein Flügel-Neuling und feiert in diesem Jahr ihr Debüt in der heißen Show.

Jamie McCarthy/Getty Images Toni Garrn bei der Victoria's Sceret-Fashionshow 2013

Anzeige

Anthony Ghnassia/Getty Images for L'Oreal Paris Toni Garrn bei der Paris Fashion Week

Anzeige

Getty Images Winnie Harlow bei einer Party in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de