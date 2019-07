Will Queen (93) Elizabeth II. etwa bald in Rente gehen? Die britische Königin sitzt bereits seit 67 Jahren auf dem Thron. Damit hält die Monarchin in Großbritannien den Rekord. Das bedeutet aber auch, dass ihr ältester Sohn und Thronerbe Prinz Charles (70) schon ewig auf die Krone warten muss. Damit könnte aber schon bald Schluss sein. Ein Experte ist sich sicher: Die Queen wird ihre königlichen Aufgaben schon in zwei Jahren an Charles abgeben!

Dann hätte Elizabeth nämlich schon ein stolzes Alter von 95 Jahren erreicht. Wie Royal-Experte Paul Dampier gegenüber Yahoo’s The Royal Box erklärte, plane die Queen, sich zu diesem Zeitpunkt zurückzuziehen: "Es gibt Gerüchte, dass sie, wenn sie in ein paar Jahren 95 wird, alles etwas langsamer angehen will." Eine Abdankung käme für die Königin allerdings wohl nicht infrage. So etwas ist in der britischen Monarchie einfach nicht üblich. Stattdessen geht Paul davon aus, dass sie von dem sogenannten Regency Act Gebrauch machen will. Dieses alte Gesetz würde es der Queen erlauben, formell weiterhin Königin zu sein, während Charles allerdings schon alle Aufgaben eines Regenten übernimmt.

Tatsächlich hat die Queen in den vergangenen Jahren immer mehr Aufgaben und Verantwortung an ihren Sohn und ihre Enkel Prinz William (37) und Prinz Harry (34) abgegeben. Auch ihr Mann Prinz Philip (98) hat sich bereits 2017 im Alter von 96 Jahren zur Ruhe gesetzt.

Getty Images Prinz Charles und Queen Elizabeth II. in Windsor

Getty Images Die britischen Royals beim 50. Jubiläum des Prinzen von Wales

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz William und Herzogin Kate

