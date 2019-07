Sie haben es wirklich getan! Bisher hielten Fans und Freunde die Verlobung von Jake Paul (22) und Tana Mongeau (21) nur für einen riesigen Scherz – denn es wäre nicht das erste Mal, dass die beiden Internet-Stars alle mit einem top inszenierten Prank hinters Licht geführt hätten. Doch jetzt bestätigen die beiden ihren Plan, schon bald den Bund der Ehe einzugehen noch einmal. Im Netz posten sie nämlich ganz offizielle Verlobungs-Pics.

"Ich wette, ihr dachtet nicht, dass wir so lange verlobt sein würden", schreibt die Blondine zu einer Instagram-Fotoreihe, die sie mit ihrem Liebsten zeigt. Während sich Jake und Tana auf den meisten Bildern innig küssen oder megaverliebt in die Augen schauen, präsentiert die Frischverlobte ihren Followern auf Pic Nummer eins stolz den Verlobungsing – und der funkelt und glitzert was das Zeug hält. Auch Jake teilt die süßen Pärchenfotos auf seinem Social-Media-Kanal und räumt damit alle Spekulationen um eine Fake-Verlobung aus dem Weg.

Logan Paul (24), der zuletzt selbst noch nicht so recht an eine baldige Hochzeit seines kleinen Bruders geglaubt hatte, meldet sich als einer der ersten zu Wort. Zu dem Post seiner zukünftigen Schwägerin schreibt der YouTube-Star: "Oh mein Gott", und äußert damit sein Erstaunen darüber, dass sein Bruder tatsächlich erst gemacht hat und seiner Freundin die Frage aller Fragen gestellt hat.

Instagram / tanamongeau YouTuber Jake Paul und Tana Mongeau

Instagram / tanamongeau Jake Paul und Tana Mongeau bei ihrer Verlobung

Instagram / tanamongeau Internet-Stars Tana Mongeau und Jake Paul

