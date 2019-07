Was kann dieser zunächst kryptisch wirkende Post nur bedeuten? Heidi Klum (46) ist nicht nur ein gefeiertes Model, sondern auch ein echter Social-Media-Star. Immer wieder heizt die vierfache Mutter ihren Followern mit aufreizenden Fotos ein und teilt auch viele Details aus der Beziehung zu ihrem Verlobten Tom Kaulitz (29). Jetzt scheint Heidi allerdings auch unter die Sprachgenies gegangen zu sein: Bei einem neuen Beitrag versteht ihre Community nämlich nur japanisch!

Auf Instagram veröffentlichte die 46-Jährige nun einen kurzen Schwarz-Weiß-Clip, den sie aus von ihrem Hotelbett in Japan aus teilte. Verführerisch lächelt sie in die Kamera und schrieb dazu: "私の人生のおやすみなさい愛私は私の目を閉じてあなたの夢". Wörtlich übersetzt bedeuten die japanischen Zeichen: "Gute Nacht Liebe meines Lebens, ich schließe meine Augen und träume von dir." Ganz klar, dass diese niedliche Botschaft an ihren Schatz Tom gerichtet sein muss – der ist dieses Mal nämlich nicht mit ihr zusammen im Land der aufgehenden Sonne.

Mit ihren Postings aus Japan sorgt Heidi derzeit für Aufsehen: In einem anderen Video, das sie vor wenigen Tagen hochlud, zeigt sie sich nur in Unterwäsche. Im Hintergrund ist der Ausblick über Tokio von ihrem Hotelzimmer aus zu sehen – ihre Follower genossen aber wohl eher den Blick auf ihre Oberweite.

Getty Images Heidi Klum in Paris, Juni 2019

Getty Images Heidi Klum bei den CFDA Fashion Awards 2019

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Paris Fashion Week im Juli 2019

