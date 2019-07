Sie lachen die Zweifel an ihrer Liebe einfach weg! Passend zum Valentinstag hatte Miranda Lambert (35) ihre Fans mit einer überraschenden Nachricht zum Staunen gebracht: Die Sängerin hat still und heimlich ihren Freund Brendan McLoughlin geheiratet – und das nach nur drei Monaten Beziehung. Doch schon im Mai soll es zwischen dem Country-Star und dem Polizeibeamten gekriselt haben. Davon ist Miranda und ihrem Mann jetzt allerdings nichts mehr anzusehen: Die beiden turtelten ausgelassen in New York!

Paparazzi entdeckten Miranda und ihren Mr. Right bei einem gemeinsamen Spaziergang. Hand in Hand schlenderten die 35-Jährige und Brendan in gemütlichen Outfits durch die Straßen – verliebte Blicke, ein breites Lächeln und kleine Neckereien inklusive! Als sie die Fotografen entdeckten, posierten sie sogar ein wenig und hatten offenbar eine Menge Spaß, wie ihr Lachen auf den Pics beweist. Die Gerüchte um eine mögliche Beziehungskrise wegen der großen Distanz zwischen ihnen dürften damit also vom Tisch sein.

Wie ein Insider gegenüber Radar Online behauptet hatte, sei die räumliche Trennung einer der Hauptgründe für das angebliche Beinah-Ehe-Aus gewesen. "Sie leben komplett unterschiedliche Leben, fast 1.500 Kilometer voneinander entfernt. Sie ist in Nashville, er in New York", hatte die Quelle erklärt. Das Management der Musikerin dementierte diese Aussagen kurz darauf entschieden.

Getty Images Miranda Lambert und ihr Ehemann Brendan McLoughlin

LRNYC / MEGA Brendan McLoughlin und Miranda Lambert im Juli 2019

DIGGZY / SplashNews.com Miranda Lambert mit Brendan McLoughlin in New York

