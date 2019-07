Wer ist wer bei The Masked Singer? Seit Ende Juni läuft das aus Südkorea stammende Musikformat auch im deutschen TV. Der Clou der Sendung: Promis aus allen Bereichen stellen ihr Gesangstalent unter Beweis. Ihre Identität verbergen sie jedoch unter aufwendigen Kostümen – und lüften sie erst, wenn sie aus der Show ausscheiden! Da ist großer Rätselspaß seitens der Zuschauer natürlich schon vorprogrammiert. Diese VIPs liegen im aktuellen Fan-Voting für die verbliebenen acht Teilnehmer vorne!

Astronaut

Auf der Website des Senders ProSieben wird wie wild spekuliert. Zu den absoluten Top-Favoriten des prominenten Rateteams aus Ruth Moschner (43), Max Giesinger (30) und Collien Ulmen-Fernandes (37) zählt der stimmbegabte Astronaut – bei diesem Talent schwanken die Zuschauer im Voting zwischen zwei durchaus erfolgreichen Musikern: Max Mutzke (38) und Andreas Bourani (35)!

Die Top-6-Tipps zum Astronauten:

1. Max Mutzke

2. Andreas Bourani

3. Nelson Müller (40)

4. Sam Smith (27)

5. Xavier Naidoo (47)

6. Adel Tawil (40)

Engel

Auch der Engel haute sein Publikum bisher mit all seinen Performances und vor allem seiner samtigen tiefen Stimme aus den Socken. Doch wer könnte sich unter dem magischen Kostüm verstecken? Comedian Bülent Ceylan (43) wurde mit Abstand am häufigsten getippt!

Die Top-6-Tipps zum Engel:

1. Bülent Ceylan

2. Campino (57)

3. Till Lindemann (56)

4. Der Graf

5. Olivia Jones (49)

6. David Garrett (38)

Monster

Bereits in der Auftaktfolge von "The Masked Singer" festigte sich die folgende Theorie: Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) soll das pinke Monster sein! Bis heute steht die Ulknudel im Voting um das Plüschtier auf Platz eins. Übrigens lieferte die Blondine im kürzlichen Promiflash-Interview kein Dementi diesbezüglich!

Die Top-6-Tipps zum Monster:

1. Evelyn Burdecki

2. Maite Kelly (39)

3. Sarah Lombardi (26)

4. Lena Meyer-Landrut (28)

5. Nina Hagen (64)

6. Susi Kentikian

Panther

Beim sexy Panther sind die Fans dafür ganz schön unentschlossen: Laut ihren Tipps könnte entweder Schlagersängerin Stefanie Hertel (39), Komikerin Martina Hill (44) oder auch Model Sophia Thomalla (29) in dem heißen Ganzkörperanzug stecken – alle drei Damen bekamen etwa gleich viele Stimmen. Dabei betonte Sophia schon, dass sie definitiv nicht Teil der Show sei.

Die Top-6-Tipps zum Panther:

1. Stefanie Hertel

2. Martina Hill

3. Sophia Thomalla

4. Mandy Capristo (29)

5. Mirja Du Mont (43)

6. Carolin Kebekus (39)

Eichhörnchen

Auch beim ulkigen Eichhörnchen im Superheldenkostüm scheiden sich die Geister: Die drei Top-Favoriten sind Ex-Bloodhound Gang-Bassist Evil Jared Hasselhoff (47), Sunrise Avenue-Frontmann Samu Haber (43) und Alec Völkel (47) von The Boss Hoss! Ironischerweise hatte Gast-Juror Elton (48) nach dem zweiten Auftritt des Eichhörnchens gar keinen Vollblut-Musiker im Sinn – sondern einen Profi-Sportler: Basketball-Ass Dirk Nowitzki (41)!

Die Top-6-Tipps zum Eichhörnchen:

1. Evil Jared Hasselhoff

2. Samu Haber

3. Alec Völkel

4. David Hasselhoff (66)

5. Marc Terenzi (41)

6. Bruce Darnell (61)

Kakadu

Der kunterbunte Kakadu hingegen soll zwar in keiner Band sein, dafür aber ebenfalls aus der Unterhaltungsbranche stammen: Entertainer Jürgen von der Lippe (71) soll laut der Abstimmung in das riesige Gefieder geschlüpft sein! Juror Max will jedoch einen Kollegen von Jürgen herausgehört haben – und zwar Hape Kerkeling (54) als seine berühmte Bühnen-Rolle des Horst Schlämmer.

Die Top-6-Tipps zum Kakadu:

1. Jürgen von der Lippe

2. Axel Prahl (59)

3. Frank Zander

4. Roberto Blanco (82)

5. Hella von Sinnen (60)

6. Elton

Kudu

Die häufigste Tippzahl von allen Kandidaten bekam bisher übrigens der mysteriöse Kudu – Moderator Daniel Aminati (45) ergatterte beinahe 5.000 Stimmen mehr für den Posten als der Zweitplatzierte DJ Düse!

Die Top-6-Tipps zum Kudu:

1. Daniel Aminati

2. DJ Düse

3. Detlef D! Soost (49)

4. Stefan Raab (52)

5. Thorsten Legat (50)

6. Ikke Hüftgold

Grashüpfer

Und wer ist der Grashüpfer, der ganz offensichtlich über einiges an Bühnenerfahrung und eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein verfügt? Hier tut sich Rockmusiker Gil Ofarim (36) als klarer Favorit hervor! Dabei könnte Jurorin Ruth schwören, es handle sich um Moderator Wayne Carpendale (42).

Die Top-6-Tipps zum Grashüpfer:

1. Gil Ofarim

2. Jan Josef Liefers (54)

3. Jérôme Boateng (30)

4. Cro (29)

5. Peter Fox (47)

6. Joko Winterscheidt (40)

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Astronaut

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Engel

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Monster

Getty Images Der Panther von "The Masked Singer"

Getty Images Das Eichhörnchen von "The Masked Singer"

Getty Images Der Kakadu von "The Masked Singer" 2019

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Kudu

Getty Images Kandidat "Grashüpfer" bei "The Masked Singer" 2019 in Köln



