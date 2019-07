Ist Ruth Moschner (43) dem The Masked Singer-Eichhörnchen wirklich auf die Schliche gekommen? Am heutigen Donnerstag geht die TV-Show in die dritte Runde und noch immer ist das Rateteam mit Max Giesinger (30) und Co. vollkommen ahnungslos, wer sich unter den bunten Kostümen verbergen könnte. Aber eine Theorie der einstigen Grill den Henssler-Moderatorin scheint nun viel Zuspruch zu finden: Steckt wirklich Marcus Schenkenberg (50) in der Eichhörnchen-Verkleidung?

Nach der Performance des plüschigen Kandidaten war Ruth der festen Überzeugung, dass das Malemodel das menschengroße Nagetier ist – warum? Ganz einfach: Auf dem Anzug steht TMS – das soll eigentlich für "The Masked Singer" stehen. Doch die Blondine rätselte, ob die drei Buchstaben nicht genauso gut für "The Marcus Schenkenberg" stehen könnten. Auf Twitter bekam sie für diese Überlegung Rückendeckung. "Da könnte Ruth tatsächlich mal Recht haben" oder "Habe gerade mal Wikipedia bemüht. Marcus Schenkenberg macht tatsächlich am meisten Sinn", schrieben die User. Zumindest die Statur könnte zu dem schwedischen Beau passen.

Ruths Kollegen haben da allerdings andere Promis im Verdacht! Unter anderem fiel zum wiederholten Male der Name David Hasselhoff (66). Der US-amerikanische Schauspieler gehörte schon vergangene Woche zu den Favoriten – besonders der Akzent des Eichhörnchens sei diesbezüglich sehr verdächtig.

