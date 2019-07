The Masked Singer sorgt am Donnerstagabend wieder für ordentlich Rätselspaß! In der Musikshow beweisen Promis ihr Gesangstalent – allerdings verstecken sie sich unter aufwendigen Kostümierungen und ihre Identität wird erst gelüftet, wenn sie den Wettbewerb verlassen müssen. Das Jury-Team aus Max Giesinger (30), Ruth Moschner (43) und Collien Fernandes (37) bekommt für jede Episode einen anderen VIP zur Unterstützung dazu. Dieses Mal war es Comedian Faisal Kawusi (27) – und von dem ist das Netz total begeistert!

Faisal Kawusi passt perfekt in diese Sendung. Geiler Typ", fand ein Twitter-User. Auch andere Follower wünschen sich, dass das TV-Gesicht auch weiterhin in dem Format zu sehen sei. Doch der 27-Jährige punktete nicht nur mit seiner sympathischen Art und seinen lustigen Sprüchen – sondern auch, wenn es darum ging, die Stars zu erraten: "Faisal Kawusi beobachtet sehr gut. Kann er nicht für eine Dame ausgetauscht werden?", schrieb ein Fan.

Ein anderes Jury-Mitglied kommt hingegen gar nicht gut an: Ruth finden viele überaus nervig. "Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich finde Ruth sehr anstrengend", wird die Moderatorin im Netz kritisiert.

