Oliver Pocher (41) gönnte sich ein paar besondere Boris Becker-Erinnerungsstücke! Ende Juni stand fest, dass rund 82 Gegenstände aus dem Privatbesitz der Tennislegende versteigert werden. Der Grund: Mit dem Verkauf der persönlichen Artefakte sollen seine Gläubiger ausgezahlt werden. Bereits 2017 war der Sportstar von einem Gericht für zahlungsunfähig erklärt worden. Doch das ausgerechnet ein anderer deutscher VIP sich den Zuschlag sichert, damit hätte Boris (51) sicher nicht gerechnet!

In seiner Instagram-Story teilte Oliver Pocher stolz mit, dass er bei der Online-Versteigerung gleich zwei Becker-Erinngerungsstücke erstanden hat: den Vize-Cup für die Tennis-WM 1994 und eine Trophäe der Polizei in Kalkutta. Wie Bild berichtet, soll er für die beiden Prachtstücke stolze 25.600 Euro hingeblättert haben. Warum Oli sich an der Web-Auktion beteiligte? "Boris Becker ist eine deutsche Tennislegende. Er hat uns viele grandiose Nachmittage und Nächte vorm TV geschenkt. Jetzt sollten wir auch mal was zurückgeben. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen", berichtete der Entertainer.

Seit dem 24. Juni hatten Becker-Fans die Möglichkeit, sein Hab und Gut zu kaufen. Am Donnerstag wurde die Versteigerung beendet. Doch nicht nur Deutsche wie Oli sollen sich Boris' ehemalige Besitztümer gekauft haben, einige Käufer stammten auch aus Großbritannien und den USA. Insgesamt soll die Aktion laut dpa rund 770.000 Euro eingebracht haben. Hättet ihr gedacht, dass Oli Boris' Sachen ersteigert?

Getty Images Boris Becker beim Deutschen Kosmetikpreis in Düsseldorf 2019

Getty Images Oliver Pocher im Juli 2019 bei der Berliner Fashion Week

Getty Images Boris Becker im Februar 2018 in Monte-Carlo

