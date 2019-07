Wie hat Faisal Kawusi (27) The Masked Singer gefallen? In der Musikshow treten kostümierte Promis gegeneinander an – ihre Identitäten werden aber erst aufgeklärt, sobald sie aus dem Wettbewerb gevoted werden. Der Comedian saß in der dritten Runde mit am Jury-Tisch und versuchte ebenfalls zu erraten, wer hinter der Maskerade steckt. Doch während seine Jury-Kollegen nach den einzelnen Auftritten beim Applaus aufstanden, blieb Faisal jedes Mal sitzen.

Ob es dem 27-Jährigen etwa nicht gefallen hat? Zwar beteiligte er sich fleißig beim Rätseln, doch nach den Liedern haute es das TV-Gesicht wohl nicht so sehr vom Hocker, wie Max Giesinger (30), Ruth Moschner (43) und Collien Fernandes (37). Selbst bei dem Sänger in der Astronauten-Maskierung, der bisher jedes Mal mit seinem Gesangstalent für pure Begeisterung sorgte, erhob sich Faisal nicht von seinem Jury-Stuhl.

Auch wenn Faisal die Performances der Stars nicht so gefeiert haben sollte, ihn wiederum fanden die Zuschauer als Gast in dem Format total super: "Faisal Kawusi passt perfekt in diese Sendung. Geiler Typ", schrieb ein Twitter-User, während sich ein anderer sogar wünscht, dass der Spaßvogel einen festen Platz im Rateteam bekomme.

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Monster

Getty Images Das "The Masked Singer"-Rateteam Ruth Moschner, Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes

Christoph Hardt / Future Image Comedian Faisal Kawusi

