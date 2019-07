Der Junggesellinnenabschied von Sarah Harrison (28) auf Rhodos hat es wirklich in sich! Die YouTuberin wird in wenigen Wochen ihrem Ehemann Dominic (28) zum zweiten Mal das Jawort geben. Klar, dass bei einer zweiten Hochzeit auch ein zweiter JGA mit dazugehört. Ihre BFFs überraschten die 28-Jährige mit einem Spontan-Trip auf die griechische Insel. Dort präsentierten sich die Influencerinnen in aussichtsreichen Posen!

Sowohl Sarah als auch ihre gute Freundin Liz Kaeber (26) teilten einen sexy Clip auf Instagram. Darauf sind die beiden Ex-Bachelor-Girls mit einer weiteren Freundin von hinten zu sehen. Die drei auf den ersten Blick sehr ähnlich aussehenden Grazien haben den Moment festgehalten, in dem sie ihre luftigen Cardigans ablegen. Die Braut trägt passenderweise einen weißen Badeanzug und kann wie ihre Mädels mit einem heißen Hinterteil glänzen. In ihrer Story meinte Liz zu dem Clip mit einem Lachen: "Wir haben euch heute ein bisschen verwirrt. Aber hey, wir dürfen das, wir sind jung."

Die anderen JGA-Ladys stimmten ihr da zu und meinten, dass das in zehn Jahren wohl keiner mehr sehen wolle. Liz war jedenfalls dankbar für Sarahs griechische Bachelorette-Party. "Ich bin so froh, hier zu sein. Die Überraschung ist gestern auf jeden Fall gelungen. Ich bin happy", stellt die TV-Beauty klar.

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison im Juli 2019 in Italien

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Juli 2019 auf Rhodos

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im Juli 2019 auf Ibiza

