Sie hatte den richtigen Riecher! Ruth Moschner (43) war die Ratequeen in der gestrigen The Masked Singer-Ausgabe – sie enttarnte Schauspieler Heinz Hoenig (67), der sich unter dem Kakadu-Kostüm versteckt hatte. Ein großer Moment. Denn bisher hatte das Rätselteam um die blonde Moderatorin noch keinen Volltreffer gelandet. Die geheimen Identitäten der ausgeschiedenen Kandidaten Octopus (Lucy Diakovska, 43) und Schmetterling (Susan Sideropoulos, 38) blieben bis zuletzt unerkannt. Nach der Show verriet Ruth gegenüber Promiflash, was die entscheidenden Indizien für Heinz' Enttarnung waren.

"Entscheidend war tatsächlich die letzte Show, als Elton sagte: 'Das klingt wie Heinz Hoenig'", erklärte die 43-Jährige nach der Live-Sendung. Danach hätte sie in den Einspielern immer mehr Hinweise gefunden, die perfekt auf den Schauspieler zugetroffen hätten. "Heinz Hoenig ist so ein geiler Schauspieler und der ist so emotional und der Kakadu hat so emotional gesungen. Da war so eine Empathie, aber auch so eine Wut und so was drin", führte Ruth weiter aus.

In Show eins hatte die Jurorin zunächst No Angels-Sängerin Lucy im Verdacht gehabt, sich unter einer Verkleidung zu verstecken – was eigentlich auch der Wahrheit entsprach. Schließlich schwenkte sie aber doch auf einen anderen maskierten Promi um. In der letzten Sendung äußerte Ruth ihre Vermutung direkt. Sie habe auf ihr Bauchgefühl gehört und enttarnte damit zum ersten Mal erfolgreich einen der "Masked Singer".

Getty Images Ruth Moschner bei einer Gala

Getty Images "The Masked Singer"-Kakadu

Getty Images Schauspieler Heinz Hoenig

