Nadine Klein (33) hat definitiv wieder Schmetterlinge im Bauch – und der Grund dafür ist ihr neuer Freund Tim! Ein halbes Jahr nach der Trennung von Alexander Hindersmann (30) präsentierte sich die Ex-Bachelorette kürzlich wieder mit einem Mann an ihrer Seite. Ihre Beziehung ist noch ganz frisch, aber eines steht schon jetzt fest: Die einstige TV-Junggesellin hat es ganz schön erwischt. Im Promiflash-Interview schwärmte sie nun in den höchsten Tönen von ihrem Partner.

Auf Social Media teilte Nadine bereits ein Foto, auf dem sie mit Tim zu sehen ist. Und das Pic beweist: Rein optisch hat der Berliner echte Traummann-Qualitäten. Doch gegenüber Promiflash verriet die 33-Jährige nun, dass er ihr Herz vor allem mit seinem Charakter erobert hat: "Ich liebe es, dass er so offen und aufgeschlossen ist. Er hat Hobbys und Interessen, ist aber trotzdem immer noch wahnsinnig offen für Neues und begeisterungsfähig. Und damit steckt er mich an." Außerdem könne sie sich immer auf ihn verlassen, weil er voll und ganz hinter ihr stehe.

Dass Nadine so großes Vertrauen zu Tim hat, liegt vor allem auch daran, dass sie sich bereits länger kennen. Bevor sich die TV-Beauty in ihn verliebt hat, waren sie nur befreundet. Irgendwann habe sie dann festgestellt: "Okay, das ist schon ein ganz schön toller Mann, der da gerade vor mir sitzt." Und nach ein paar Dates wurde aus Freundschaft dann Liebe.

